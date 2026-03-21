Il nuovo portiere della Juventus arriva dalla Serie A, ma non è Carnesecchi

La Juventus sta cercando di definire la sua strategia per il futuro e uno degli obiettivi principali del calciomercato bianconero riguarda il portiere, ruolo in cui si sta lavorando per sostituire Di Gregorio. Nonostante i tanti nomi che circolano, uno emerge più degli altri: Alisson Becker, portiere brasiliano del Liverpool, che potrebbe diventare il nuovo numero uno della squadra. Tuttavia, non mancano le alternative e le insidie in un mercato sempre più incerto.

Alisson nel mirino: la priorità della Juventus

Secondo quanto filtrato dalle ultime indiscrezioni, Alisson è diventato l’obiettivo principale della Juventus per la porta. Il portiere del Liverpool è una delle figure più stimate in Europa e ha dimostrato negli anni di essere uno dei migliori nel suo ruolo, grazie a una carriera da protagonista sia in Premier League che con la Nazionale brasiliana. La Juventus, con la guida di Spalletti, sembra intenzionata a puntare forte su un elemento di esperienza, capace di garantire quella solidità tra i pali che è mancata negli ultimi tempi.

Il profilo di Alisson, quindi, sembra rispondere perfettamente alle esigenze del club, che necessita di un portiere che possa dare sicurezza sia a livello tecnico che psicologico. La trattativa non è però affatto semplice e il Liverpool potrebbe non lasciar partire facilmente il suo estremo difensore, che è sotto contratto fino al 2027. Tuttavia, la Juventus potrebbe mettere sul piatto una proposta interessante, cercando di sfruttare anche le difficoltà economiche dei Reds.

De Gea della Fiorentina l’alternativa

Nel frattempo, un altro nome che sta circolando in orbita Juventus è quello di David De Gea, portiere spagnolo in forza alla Fiorentina. La sua esperienza, maturata per anni al Manchester United, è ciò che Spalletti sta cercando per la porta bianconera. De Gea, che è considerato uno dei migliori portieri della sua generazione, potrebbe essere l’alternativa più concreta ad Alisson. Tuttavia, c’è un grande ostacolo: la Fiorentina, rivale storica della Juventus, potrebbe non essere così incline a cedere il suo numero uno, soprattutto se il trasferimento dovesse avvenire in direzione Torino.

La nuova stagione è sempre più vicina e la porta bianconera è ancora un’incognita, con due grandi nomi pronti a contendersi il posto. La Juventus è pronta a fare la sua mossa, ma quale sarà il destino tra i pali? La risposta potrebbe arrivare prima del previsto.