Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, si concede ampio spazio all‘Inter e al paradosso legato a Lautaro Martinez. Farlo giocare o no?

IL PARADOSSO- La sfida di sabato ha mostrato il paradosso in cui vive l’Inter. Perché funziona così: Lautaro ha bisogno di riposo e allo stesso tempo non può non giocare. Come se ne esce? Con una gestione del minutaggio che lo staff tecnico ha deciso di curare nel dettaglio. A Lautaro saranno risparmiati quanti più spezzoni di partita possibili: a volte capiterà nel finale di un match dal risultato ormai acquisito, altre – come a Salerno – con una panchina iniziale.

L’articolo Il paradosso dell’Inter: Inzaghi riuscirà ad uscirne? I dettagli proviene da Inter News 24.

