Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ci si prepara al match di Champions League di domani, martedì 3 ottobre, tra Inter e Benfica.

Simone Inzaghi pensa già alla formazione titolare, e ha 3 certezze a cui aggrapparsi, come scrive la Rosea:

CERTEZZE INTER- Rispetto a quanto azzardato a San Sebastian, Simone non dividerà la coppia che il destino ha unito: davanti, accanto al Toro, inamovibile Marcus Thuram. Contro la Real Sociedad da centravanti era partito a sorpresa Arnautovic, appena prima dell’infortunio di Empoli: l’austriaco non avevo comunque mostrato la stessa naturale connessione che il francese ha con il capitano.

Anzi, questa vena da cannibale dell’argentino è in buona parte figlia del lavoro che tutto attorno per lui fa il figlio di Lilian. Come Martinez, anche Mkhitaryan prima di Salerno aveva fatto en plein, titolare in sette su sette: adesso che ha saltato almeno un turno, torna nella cintura centrale con Calhanoglu e Barella, una delle certezze di granito di cui è dotata questa Inter.

L’assenza di Frattesi (si punta a un recupero in extremis per la partita di sabato in A col Bologna) rende il trio ancora più intoccabile, anche perché Klaassen all’esordio ha mostrato una certa ruggine pregressa.

