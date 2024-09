I due giocatori francesi stanno vivendo una brutta situazione per quel che riguarda il loro impiego in nazionale.

FcInter1908.it fa notare come sia molto particolare la situazione che stanno vivendo Marcus Thuram e Benjamin Pavard, entrambi trasferitisi all’Inter nell’estate del 2023. Sebbene i due abbiano dimostrato ottime cose nel club milanese, il loro impatto in Nazionale francese ha riscontrato impedimenti notevoli, oscillando tra ruoli marginali e esclusioni.

Problema di natura tattica

Marcus Thuram, inseritosi stabilmente nelle fila della Nazionale francese dal 2021, ha incontrato diverse difficoltà nel ritagliarsi un ruolo da protagonista. Nonostante le 25 apparizioni, il suo contributo si è limitato a soli 2 goal. L’attaccante, erede designato della maglia numero 9 di Giroud, sembra non aver ancora trovato la giusta alchimia sul campo, in particolare con Kylian Mbappé. I due, nonostante caratteristiche molto diverse, tendono ad occupare la stessa zona di campo: Didier Deschamps non riesce a fare in modo che i due possano giocare insieme senza depotenziare uno dei due.

Marcus Thuram

Questione di ruolo

La situazione di Benjamin Pavard appare ancor più complessa. L’ex terzino destro titolare della Francia campione del mondo nel 2018 ha subito una progressiva discesa nelle gerarchie del selezionatore Deschamps, fino a vivere un Europeo da 0 minuti in campo. Tale scenario ha portato Pavard a valutare l’idea di un addio alla Nazionale, concentrandosi esclusivamente sulla carriera di club all’Inter. Per il momento l’ex Bayern Monaco ha abbandonato tale ipotesi. C’è da dire che il commissario tecnico aveva provato anche pubblicamente ad avvertire il difensore che un trasferimento all’Inter lo avrebbe penalizzato in nazionale: Pavard infatti ha scelto di lasciare la Germania per trasferirsi in una squadra dove avrebbe giocato difensore centrale, ruolo che in nazionale è occupato da altri giocatori, secondo Deschamps più forti di lui.

