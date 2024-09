I tempi sono cambiati ed il club nerazzurro non ha più bisogno di cedere i suoi pezzi pregiati: le offerte allettanti non sono mancate.

Una storia che ha recentemente attirato l’attenzione riguarda Federico Dimarco, laterale sinistro dell’Inter e della Nazionale italiana, protagonista di un goal memorabile con la maglia azzurra. Grazie alla rivelazione fatta da Fabrizio Romano nel suo podcast The Here We Go, i tifosi hanno avuto un assaggio di quello che accade dietro le quinte nel calciomercato estivo.

Il retroscena

Secondo quanto riportato da Romano, durante la sessione estiva del mercato, il Bayern Monaco ha espresso un interesse iniziale per Federico Dimarco, considerandolo una possibile opzione per il ruolo di terzino sinistro. Sebbene non sia mai stata avviata una trattativa concreta tra il club tedesco e l’Inter, il semplice fatto che il nome di Dimarco fosse sulla lista del Bayern sottolinea l’alto valore attribuito al giocatore da una delle squadre più titolate d’Europa.

Federico Dimarco

La risposta nerazzurra

Fondamentale, in questa vicenda, è la posizione dell’Inter nei confronti dell’ex Primavera. Il giocatore, che nutre un profondo sentimento di appartenenza verso il club nerazzurro, è considerato dal club come un elemento imprescindibile del progetto sportivo. Questo forte legame tra il giocatore e il club milanese, unito alla consapevolezza del Bayern Monaco riguardo la difficoltà di portare avanti una trattativa per Dimarco, ha di fatto messo fine a qualsiasi velleità del club tedesco ancor prima che potessero iniziare delle vere e proprie trattative.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG