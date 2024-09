C’è vita oltre Thuram e Lautaro Martinez: i nerazzurri potrebbero presto o tardi avere tra le proprie fila un attacco fuoriuscito dalle giovanili.

Il quotidiano TuttoSport ha evidenziato come l’Inter possa dormire sonni più o meno tranquilli per il futuro del reparto offensivo grazie a due talenti nati nel 2005. Un futuro che potrebbe essere molto prossimo, vista la fiducia e le speranze riposte in loro sia dalla dirigenza che dai tifosi.

Talenti preziosi

Valentín Carboni e Francesco Pio Esposito rappresentano i fulcri attorno ai quali l’Inter sogna di costruire il suo domani. Se da un lato Carboni ha catturato l’interesse durante l’estate venendo etichettato come un talento grezzo da raffinare, dall’altro lato troviamo Esposito, di cui forse non tutti ricordavano il valore, finché una luce azzurra non ha iniziato a risplendere su di lui grazie alle sue prestazioni con la maglia della nazionale Under 21.

Valentin Carboni

Scenari futuri

Il club nerazzurro non ha intenzione di perdere il controllo sui giovani talenti. L’esempio di Carboni è emblematico: dopo aver rinnovato il contratto con i nerazzurri fino al 2029, il giocatore argentino si è trasferito in Francia con un prestito oneroso, arricchito da clausole che salvaguardano il futuro legame tra il giocatore e l’Inter. Analogamente, per Esposito traspare una storia simile di protezione e valorizzazione, segno che la dirigenza dell’Inter, sotto la nuova linea di Oaktree, mira a investire e credere fortemente nei giovani cresciuti nel proprio vivaio.

