Inzaghi ed i tifosi nerazzurri sono in ansia per i giocatori impegnati con le rispettive nazionali: al momento le notizie sembrerebbero positive.

L’Inter di Simone Inzaghi ornerà ad allenarsi martedì alla Pinetina: il tecnico spera di non ricevere brutte notizie dai ritiri delle nazionali e nel frattempo è chiamato a verificare le condizioni di coloro che sono rimasti a Milano.

Rientri

Questo periodo è molto importante per la formazione nerazzurra, che si avvale anche del rientro di Nicolò Barella. Il centrocampista, dopo aver completato il recupero a seguito di un intervento al naso, si appresta a tornare a disposizione. La sua presenza si fa ancora più preziosa in vista dei prossimi impegni di spessore, quali la sfida contro il Manchester City e il derby contro il Milan: sì perché, secondo il Corriere dello Sport, il sardo potrebbe non giocare contro il Monza domenica prossima.

Marko Arnautovic

La gestione degli Infortunati

Non meno importanti sono le notizie che giungono dal fronte dei giocatori impegnati con le loro nazionali. Il dottor Volpi segue da vicino la situazione, mantenendo contatti costanti con gli atleti e ricevendo aggiornamenti rassicuranti riguardo le condizioni di Frattesi, Arnautovic e Zielinski. Tutti e 3 infatti sono stati sostituiti senza riuscire a concludere le rispettive partite. Le rassicurazioni sul loro stato fisico sono un respiro di sollievo per lo staff tecnico, che può così contare su una rosa più ampia e competitiva per affrontare gli impegni imminenti.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG