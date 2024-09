Secondo le ultime notizie non ci sarebbe nulla di serio dietro alla sostituzione anticipata del centrocampista nerazzurro.

Nel ritiro della Nazionale italiana di calcio, le notizie che giungono circa lo stato di salute di Davide Frattesi, dopo la sua sostituzione nella partita di venerdì, sono più che rassicuranti. Il centrocampista, che ha lasciato il campo al 62′ dopo aver segnato il goal che ha portato momentaneamente gli Azzurri sul 2-1, sembra non aver riscontrato problemi muscolari, ma solo una naturale stanchezza. Queste informazioni portano un sospiro di sollievo non solo all’interno del gruppo della Nazionale, ma anche tra i tifosi e la dirigenza dell’Inter, squadra in cui Frattesi milita attualmente.

Davide Frattesi

Le condizioni

Dopo il goal segnato al 51′ che ha temporaneamente avvantaggiato gli Azzurri nel punteggio, Luciano Spalletti ha deciso di sostituire Davide Frattesi al 62′. L’uscita dal campo ha suscitato preoccupazioni, facendo temere un possibile infortunio per il giocatore. Tuttavia, le preoccupazioni si sono dimostrate infondate: secondo FcInter1908.it, le notizie provenienti dal ritiro confermano che il cambio è stato precauzionale, attribuibile unicamente alla stanchezza del giocatore e non a problemi fisici.

Sospiro di sollievo

La conferma che Davide Frattesi non abbia riportato lesioni rassicura notevolmente sia Luciano Spalletti, attuale allenatore della Nazionale, che Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter. Vedremo cosa deciderà il commissario tecnico in vista della gara di domani sera contro l’Israele; l’Inter ovviamente spera che venga preservato.

