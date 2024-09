I nerazzurri prendono nota delle dichiarazioni del difensore teutonico ma non sono i soli.

La notizia che ha acceso le discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori riguarda Jonathan Tah, il solido difensore del Bayer Leverkusen. Con una mossa inaspettata, il tedesco ha aperto le porte a una nuova avventura, lasciando presagire una lotta serrata tra i club più prestigiosi per assicurarsi le sue prestazioni.

Molto ambito

Jonathan Tah ha espresso senza mezzi termini il suo desiderio di cambiamento. Dopo aver comunicato la sua decisione di non rinnovare il contratto con il Bayer Leverkusen, il calciatore si è messo nel mirino di numerosi club europei. La sua dichiarazione alla Süddeutsche Zeitung non lascia spazio a interpretazioni ambigue: l’intenzione è quella di esplorare nuovi orizzonti professionali, pur rimanendo fino all’ultimo un professionista esemplare per la sua attuale squadra.

La posizione dell’Inter

Tra le squadre interessate, l’Inter emerge come un potenziale approdo per il difensore tedesco. La possibilità di un trasferimento a parametro zero, nella prossima estate, fa gola non solo ai dirigenti nerazzurri ma anche a numerosi altri club europei di alto profilo. Tah, con la sua esperienza e le sue qualità, rappresenta un’opportunità preziosa sul mercato, specie in un periodo in cui la sostenibilità finanziaria è diventata un aspetto ancora più criticamente valutato dalle dirigenze sportive.

L’ammissione

Nonostante l’interesse dimostrato dall’Inter, Tah mantiene una posizione prudente sul suo futuro professionale. Le voci sugli interessi del Barcellona e del Bayern Monaco circolano insistentemente, ma il difensore preferisce non sbilanciarsi, lasciando aperte tutte le possibilità.

