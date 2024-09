Il regista algerino è stato al centro del mercato negli ultimi mesi e la cosa potrebbe ripetersi anche in inverno.

La vicenda che riguarda Ismael Bennacer non si è chiusa con lo stop al mercato estivo. Il suo possibile trasferimento al Marsiglia sotto la guida di Roberto De Zerbi è fonte di ferventi discussioni e speculazioni.

L’indiscrezione

Nonostante la chiusura della sessione estiva di trasferimenti, in cui Bennacer è rimasto al Milan, il dialogo tra il giocatore algerino e Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha lasciato intuire che le porte per un futuro cambiamento non siano del tutto chiuse. Stando a quanto emergerebbe da fonti vicine ai media francesi, l’allenatore italiano avrebbe parlato direttamente con Bennacer, invitandolo a persistere con impegno nelle fila del Milan fino a gennaio. Questo suggerimento nasconde, probabilmente, una strategia del Marsiglia di ritentare l’acquisto del giocatore nella prossima finestra di mercato.

Ismaël Bennacer

La situazione

Nel corso della recente sessione di calciomercato, il destino di Bennacer è sembrato piuttosto incerto. Da una parte, la presenza nel progetto tecnico del Milan di Paulo Fonseca, anche se non con un ruolo di primo piano; dall’altra, l’apertura a considerare offerte adeguate per il suo cartellino. I rossoneri non lo considerano più un punto fermo come avveniva con Pioli, pesa inoltre anche il ricco ingaggio percepito dal regista; in caso di partenza i rossoneri lo avrebbero sostituito con Adrien Rabiot.

