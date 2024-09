I dirigenti rossoneri sono pronti a fare sul serio per blindare l’estremo difensore francese garantendogli un ingaggio alla Leao.

Il Milan si trova a fronteggiare una sfida significativa per quanto riguarda la permanenza di due pilastri francesi del proprio organico: Mike Maignan e Theo Hernandez. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera si appresta a intraprendere trattative cruciali per assicurarsi la continuità di questi due campioni.

La situazione

I due giocatori vedranno i loro attuali contratti scadere nel 2026. L’intento del club è quello di prolungare il loro soggiorno a Milano, per dissuaderli dall’ascoltare possibili corteggiamenti di squadre estere. Il percorso non si annuncia semplice, data l’importanza raggiunta da entrambi i calciatori all’interno dello scacchiere rossonero.

Theo Hernandez e Mike Maignan

Mike prima di Theo

Al momento sembra che la situazione relativa a Mike Maignan sia migliore rispetto a quella di Theo Hernandez. Recentemente, sono stati avviati primi contatti con l’entourage dei giocatori, sebbene non sia stata ancora formulata un’offerta definitiva. Le trattative sono in corso, con l’obiettivo di allineare il guadagno di Maignan a cifre vicine a quelle del compagno di squadra Leao, stimato intorno ai 5,5 milioni; il portiere attualmente percepisce uno stipendio di 3,2 milioni a stagione.

La leadership del portiere

L’impatto di Mike Maignan nell’universo del Milan è stato notevole fin dal suo arrivo, al punto da essere eletto miglior portiere d’Italia e riconosciuto tra i migliori a livello mondiale, grazie al contributo decisivo nella vittoria del diciannovesimo Scudetto. Pur avendo attraversato periodi di rendimento altalenante, complicati da infortuni, Maignan ha dimostrato grande carattere e leadership, qualità che lo rendono un punto fermo per il presente e per il futuro della squadra.

