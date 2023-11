Il pensiero di Frey: «Sommer? Non è meno forte di Onana» Le parole dell’ex portiere dei nerazzurri

Intervistato dai microfoni di Tv Play, l’ex Inter, Sebastian Frey, ha parlato di Yann Sommer, attuale numero uno dei nerazzurri.

«Ho seguito sia Sommer che Onana. Io non son d’accordo con chi dice che Sommer è meno forte. E’ un portiere completo. Il preparatore dell’Inter mi dice “ho trovato un ragazzo umile. e in più non si vede, ma ti garantisco che anche in campo è molto carismatico, anche che non si vede“»

