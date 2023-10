Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha voluto dire la sua su Oristanio, giovane di proprietà dell’Inter in prestito al Cagliari

Intervenuto ai canali di Cronache di spogliatoio, Riccardo Trevisani si esprime positivamente su Gaetano Pio Oristanio, attaccante di proprietà dell’Inter che nello scorso turno di campionato ha trovato il primo gol in Serie A con il Cagliari.

LE PAROLE – «Grande gol di Oristanio, ma come fa a stare fuori in una squadra che non fa tre passaggi di fila Come fa a stare fuori Oristanio? E’ il giocatore più forte del Cagliari e con distacco. Il Cagliari segna poco perchè Oristanio non gioca, per esempio. Il Cagliari ce li ha i giocatori. Ha Luvumbo e le sue fantasiose corse, Oristanio ed il suo talento ed un centravanti; hai Petagna, Lapadula e Pavoletti. Shomurodov? Può giocare nei finali di partita. Vorrei vedere il Cagliari così, con il tridente».

L’articolo Trevisani promuove Oristanio: «Il giocatore più forte del Cagliari, come fa a stare fuori?» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG