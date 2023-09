IL PERSONAGGIO – Chiesa e Vlahovic vanno ancora una volta a segno e sono pronti a regolare quei famosi “conti in sospeso”

«Ci sentiamo più arrabbiati e ci sono alcuni conti in sospeso. Vogliamo entrare tra le prime quattro e faremo di tutto». Parole chiare quelle rilasciate da Dusan Vlahovic dopo il 3-1 con cui la Juventus si è sbarazzata allo Stadium di una Lazio mai veramente in partita e soprattutto mai capace di tenere testa alla squadra di Allegri. Certo che se poi ti trovi contro un numero 9 così… Il primo gol di Dusan è un perfetto esempio di cosa un attaccante debba fare in area di rigore, mentre il secondo è un gioiello di rara bellezza, reso ancor più difficile dal fatto di averlo realizzato con quel piede, il destro, che in teoria sarebbe quello debole del serbo.

Meno appariscente, ma altrettanto importante, quello messo a segno da Federico Chiesa, che giorno dopo giorno, partita dopo partita, sta iniziando a calarsi sempre meglio nel ruolo di seconda punta atipica, con compiti di spaziare sul fronte d’attacco per arrivare a far male all’avversario. E come ci sta riuscendo in questo inizio stagione! I gemelli del gol bianconeri hanno dei conti in sospeso da dover saldare, come dicevamo prima.

Dopo l’ultima complicata stagione, infatti, entrambi hanno una gran voglia di spaccare il mondo e Allegri questo lo sa bene, visto che ai due, nonostante i problemi fisici (Fede era in dubbio dopo il problema rimediato in Nazionale) e qualche partita meno buona (Dusan ad Empoli), non vuole rinunciare proprio mai. I problemi al crociato e la pubalgia sono ormai alle spalle per i due ex viola, che adesso hanno solo voglia di guardare in avanti per riportare in alto una squadra che sogna nuovamente grandi traguardi dopo anni difficili e, diciamocela tutta, decisamente non da Juve. Passo dopo passo, partita dopo partita, vedremo se i due gioielli riusciranno nel loro compito. Ma se il buongiorno si vede dal mattino…

