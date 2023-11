IL PERSONAGGIO – Fabio Miretti, dopo 57 partite, trova finalmente il suo primo, pesantissimo gol con la Juventus

Sono servite 57 partite a Fabio Miretti, ma finalmente il primo gol in Serie A è arrivato anche per lui. E non poteva immaginarselo in una maniera migliore: un tocco “alla Marchisio” che vale tre pesantissimi punti in una trasferta complicata come quella di Firenze, lì da dove la Juventus non usciva con i tre punti in tasca dal lontano dicembre 2018. Ma sarebbe riduttivo parlare solo del gol, visto che il giovane centrocampista, per l’ora di gioco in cui è rimasto in campo, ha fornito una prestazione di grande livello, condita da numerosi tocchi di classe fondamentali per spezzare l’asfissiante pressione viola e provare a costruire qualcosa in contropiede. E inevitabilmente, nel post-partita, sono arrivati puntuali i complimenti di quel Massimiliano Allegri che, solo 24 ore prima. lo aveva amorevolmente ripreso, evidenziando come uno con quelle caratteristiche non potesse non aver ancora trovato la via della rete.

«Una cosa che deve migliorare assolutamente è fare gol. Va spesso al tiro, ha occasioni favorevoli e deve migliorare sul fare gol. Ma è capitato a tanti giocatori giovani, che quando si sbloccano poi riescono a trovare il gol. Fabio ha il tiro, l’altro giorno che è entrato ha dato imprevedibilità perché si muove, riceve bene palla tra le linee. Deve fare ancora esperienza, nonostante abbia già più di 50 presenze alla Juventus. È un giocatore di futuro e grande affidabilità». Un primo passo è già stato fatto, un primo record (quello di aver segnato con tutte le maglie bianconere, da quella dei pulcini a quella dei grandi) è stato raggiunto. Ma non ci si può fermare qui. Già perchè, almeno fino al prossimo mercato di gennaio, un posto da titolare nell’undici della Vecchia Signora sarà proprio del numero 20, visti anche gli stop forzati di Fagioli e Pogba. E forse, chissà, anche in futuro…

