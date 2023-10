IL PERSONAGGIO – Gatti, Milik e non solo loro: la vittoria della Juve sul Torino è quella del riscatto per tanti bianconeri

Di meglio non si poteva chiedere per ripartire e chiudere prima della sosta in una posizione in classifica di tutto rispetto, a soli due punti dalla testa. La Juve fa suo il derby con le reti di Gatti e Milik nella ripresa, con i due che si riscattano dopo le tante critiche ricevute nell’ultimo periodo. Il primo ha messo un altro mattoncino sulla strada della crescita dopo il tracollo di Reggio Emilia, lì dove era stato tra i peggiori. Una sua zampata sblocca un derby che si era fatto complicato e fin lì avaro di occasioni. Merito anche del polacco, subentrato all’intervallo ad uno spento Miretti e autore di una prestazione a tutto campo. Lotta, corre, va ad offrire una linea di passaggio ai compagni a centrocampo e poi conclude chiudendo i giochi e regalando a Madama tre punti pesantissimi. Ma tra i protagonisti non ci sono solo loro.

Si potrebbero infatti citare gli esempi di Kean e Kostic. Il primo è andato a più riprese vicino ad un gol che solamente il fuorigioco nel primo caso e Rodriguez nel secondo gli hanno negato. Tanto scrificio e tanto lavoro oscuro: risposte positive che Allegri avrà sicuramente notato. Il serbo è poi tornato finalmente a mettere a referto un assist dopo mesi di vuoto, pennellando alla perfezione sulla testa di Milik la palla del definitivo 2-0, uscendo poi con una meritata standing-ovation come il compagno. E se dietro non sono arrivati gol al passivo è anche merito di Bremer, che ha completamente cancellato dal campo Zapata, mai pericoloso. Il brasiliano stravince il duello, così come fatto da Weah sulla destra. L’americano è tornato a farsi vedere positivamente, scalzando un McKennie comunque ormai imprescindibile anche nel ruolo di mezz’ala. Insomma, tante risposte positive che magari non basteranno per lo Scudetto a fine stagione, ma che impongono almeno di poter lottare per qualcosa di più di un semplice quarto posto.

