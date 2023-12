Kenan Yildiz decisivo nella vittoria della Juve a Frosinone: il turco brilla nel pomeriggio dello Stirpe – IL PERSONAGGIO

Tanti, da ormai diverso tempo, ne stavano chiedendo la titolarità ad alta voce e oggi allo Stirpe sono stati accontentati. Kenan Yildiz, in poco meno di un’ora sul terreno di gioco, ha illuminato la fase offensiva bianconera che, tra gli erroracci di Kostic (altra gara flop per lui) e quel Milik ben imbavagliato dai centrali avversari, poteva affidarsi solamente a lui. Ad appena 18 anni il giovanissimo turco ha quindi accettato la sfida senza fare passi indietro, ma anzi tirando fuori dal cilindro un gol di una bellezza superlativa. Uno di quelli che, senza voler fare paragoni, nella storia della Juventus sono riusciti soltanto ai grandi numeri 10 del passato. Quelli che, per intenderci, l’ex Bayern ha voluto imitare con quella linguaccia come esultanza (l’identikit ora è chiaro). Yildiz si è smaterializzato in mezzo a tre difensori, passando in un pertugio che solamente lui aveva visto, proprio quando tutti pensavano sarebbe stato chiuso con un pronto intervento avversario.

E invece Turati, qualche millesimo di secondo dopo, se lo è ritrovato contro, prima di doversi chinare a raccogliere il pallone che lo aveva appena bucato. Una rete strepitosa, da spellarsi le mani o da stropicciarsi gli occhi, come preferite. E un talento che, come già detto, è riuscito a brillare come una stella cadente proprio nel periodo di Natale. Geniali le giocate che ha distribuito in giro per il campo, prima di lasciare posto a quel Vlahovic che, anche lui, ha saputo prendersi le sue rivincite. E nel post-partita il ragazzo è stato esaltato anche da Allegri, con il tecnico che ne ha esaltato soprattutto la grande maturità mentale, non un caso per uno che ha ancora molto da dimostrare. Contro la Roma, con il ritorno di Chiesa (incrociando le dita), probabilmente tornerà ad accomodarsi in panchina, ma Kenan dopo la Germania ha già conquistato la Juventus ed è pronto a ripetersi quando chiamato in causa.

