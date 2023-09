In pochi mesi è cambiato completamente il destino di Weston McKennie, passato dall’essere uomo mercato a punto fermo

E’ quantomeno singolare la situazione che ha vissuto Weston McKennie negli ultimi mesi. A gennaio la cessione con il volo prenotato verso Leeds, per un’avventura poi rivelatasi deludente e che ha riportato il texano a Torino in estate. La Juve, inutile nasconderlo, contava di monetizzare dalla sua cessione e si è poi ritrovata con un giocatore in più da dover piazzare sul mercato. La mancata cessione dell’ex Schalke, almeno fino ad oggi, si è però rivelata una fortuna se è vero che, in sei giornate, è quasi sempre risultato tra i migliori in campo. Prestazioni convincenti ne aveva offerte già durante la tournée estiva, ma in pochi probabilmente si sarebbero aspettati che sarebbe riuscito a riprendersi un posto nell’undici titolare, oltretutto in un ruolo non suo come quello di esterno a tutta fascia.

Texan boy ha invece smentito le critiche, elevandosi al grado di intoccabile di questa squadra. Certo, difficile chiedergli di puntare l’uomo come un Chiesa o servire assist a ripetizione come il Kostic della passata stagione, ma il modo di Wes di interpretare la nuova posizione è fondamentale negli schemi della nuova Juventus che sta nascendo. Contro il Lecce, ma anche già contro la Lazio, ha corso il doppio per aiutare il compagno in difficoltà, per dare una mano dietro e per spezzare le azioni avversarie. Trottolino ovunque nella mediana bianconera e jolly importante a disposizione di Allegri, che di lui non riesce a fare a meno, in attesa che il connazionale Weah venga finalmente fuori. Per quello, però, servirà probabilmente ancora un po’ di attesa, ma intanto la notizia positiva è che si può contare su un McKennie tirato a lucido e sempre decisivo. Caratteristiche importanti per tornare a competere per certi traguardi.

