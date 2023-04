Continua il periodo negativo di Dusan Vlahovic, ancora una volta a secco. Contro la Lazio all’Olimpico un’altra prestazione no

Il periodo no di Dusan Vlahovic sembra non voler avere fine e, anzi, continua ad allungarsi partita dopo partita. Il centravanti serbo, anche all’Olimpico contro la Lazio, è rimasto a secco, toccando pochi palloni, ingabbiato com’era dalla difesa biancoceleste, e riuscendo a tirare dalle parti di Provedel solamente una volta prima di lasciare il campo dolorante per un pestone subito alla caviglia. Poco, troppo poco per il numero 9 di una squadra come la Juve che, in attesa di capire cosa succederà il 19 aprile, è alla disperata ricerca di un posto in Champions. Il serbo, in questa stagione, ha fin qui racimolato un magro bottino in termini di gol, andando a segno solamente 11 volte in tutte le competizioni, con medie peggiori dei compagni di reparto.

L’ultima volta in campionato risale ad ormai due mesi fa, quando a Salerno mise a segno una doppietta che sembrava aver fatto dimenticare tutti i problemi dovuti alla pubalgia che, invece, ha lasciato delle scorie che continuano a tormentare il ragazzo di Belgrado. Ma non può essere una scusa per una nuova prestazione sottotono, frutto si di un’apatia nel generale gioco bianconero, ma anche con evidenti colpe dell’ex viola, che continua a non essere perfetto nei controlli e nei movimenti. In quei pochi palloni puliti che gli sono arrivati è poi mancata la grinta giusta, come sottolineato anche da Landucci nel post-partita: «Gli attaccanti devono trovare il gol, nel primo tempo lo abbiamo trovato poco. Sono d’accordo sui contrasti, bisogna vincerli e non perderli. Eravamo leggerini». Una tirata d’orecchie evidente per Dusan, anche mentalmente non al meglio ed è comprensibile quando non arriva quella rete tanto cercata. Ma non c’è tempo per recriminare, perchè siamo appena all’inizio di un mese di fuoco. Con Kean e Milik che scalpitano dietro di lui…

