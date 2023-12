Vlahovic vince il confronto diretto con Lukaku in Juve Roma. E la sfida con l’ex compagno Dybala… – IL PERSONAGGIO

La partita nella partita di Juve Roma era sicuramente quella tra Vlahovic e Lukaku. Uno scontro che interessava in tanti, considerando soprattutto la sliding door di mercato che in estate non si è andata concludendo per un soffio. Il match dello Stadium, ultimo di un 2023 dai due volti per Madama, ci ha consegnato un dato di fatto che in molti già sapevano, ma che era bene ricordare ancora: il serbo è tutt’altro giocatore rispetto al belga, sparito nel taschino di un Bremer che non gli ha mai dato respiro, togliendogli tutti quei rifornimenti per poter fare male a Szczesny. Quello che si chiedeva all’ex Inter è stato poi il lavoro che ha invece fatto Dusan, splendido nell’assistenza sul gol di Rabiot. Un gioiello vero e proprio il suo tacco, fine giocata in una partita di lotta costante con il difensore di turno, costretto sempre ad un fallo (impunito) per abbattere il gigante con la numero 9 bianconera.

Gli è mancato solo il gol, ma si può dire che, se giocasse sempre così, nessuno metterebbe mai in discussione il centravanti juventino. Che, tra l’altro, ha in qualche modo vinto anche l’altro scontro diretto, quello con l’amico ed ex compagno Paulo Dybala. L’argentino è stato il più pericoloso tra i giallorossi in un paio di circostanze, ma anche lui è svanito al cospetto della gara dell’ex viola, che prima vedevi fare a sportellate con Llorente e Mancini e poi a rifinire l’azione a centrocampo per una prestazione a tutto tondo. E anche i giornali del giorno dopo lo esaltano, segnalando come la coppia con Yildiz funzioni alla perfezione. Ed è stata solo la prima uscita della coppia in un qualche impegno ufficiale…

