L’ex attaccante brasiliano si apre a 360 gradi e racconta tutto quanto successo durante la sua esperienza in nerazzurro. Adriano come non l’avete mai visto: la lunga lettera aperta scritta dal brasiliano in persona e pubblicata da The Player’s Tribune fa luce sui suoi tanti tormenti. “Non faccio uso di droghe, anche se provano a dimostrarlo”. “Non sono un criminale, però certo, avrei potuto esserlo. Non mi piace fare serata. Vado sempre allo stesso posto, il chiosco di Naná. Se vuoi trovarmi, passa di là”. La sua vita “Sì, bevo tutti i giorni, spesso anche nei giorni in cui non bevo. Perché una persona come me arriva a bere quasi tutti i giorni? Non mi piace dare spiegazioni agli altri. Ma eccone una. Perché non è facile essere una promessa rimasta incompiuta. Soprattutto alla mia età”. La decisione di lasciare il calcio “Tanta gente non ha capito perché ho abbandonato […]

Leggi l’articolo completo Il più grande spreco del calcio: la confessione di Adriano svela il lato oscuro della sua vita, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG