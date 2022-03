Stasera c’è Juventus-Villareal. Una gara da dentro o fuori per chi sogna la Champions League.

Tuttomercatoweb ha intercettato il presidente della squadra spagnola che questa sera affronterà a Torino la Juventus. Fernando Roig Alfonso, presidente del Villarreal, presenta la sfida: “È una partita in cui si affronteranno due ottime squadre, sarà una bella gara. La Juve è una grande squadra, con un grande tifo. Noi siamo una squadra più giovane e con meno ambizione ma con gli stessi sogni degli juventini”.

La Juventus può vincere la Champions? “È un club molto importante, certo. Ma anche il Villarreal se la gioca, come le altre squadre ancora in gioco. Se ho paura di Vlahovic? Sì, molta. Ma non è un problema mio ma di chi andrà in campo”. Per i bianconeri questa ossessione si dovrà tramutare in un sogno da coltivare grazie al passaggio del turno.

