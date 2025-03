Il prossimo colpo dell’Inter: chi è il giovane talento che può cambiare la fascia destra?

Un nome poco conosciuto dalla Liga potrebbe essere il futuro della fascia destra dell’Inter.

Il calciomercato dell’Inter non si ferma mai, e le voci sulla prossima stagione continuano a farsi sentire con insistenza. Anche se la squadra è concentrata sulla conclusione della stagione attuale, il club nerazzurro è al lavoro per pianificare un futuro che si preannuncia ricco di novità. Tra gli obiettivi principali, c’è la volontà di rafforzare la rosa in ogni reparto, portando a Milano giocatori giovani ma pronti a imporsi sul palcoscenico internazionale. Sebbene le trattative siano ancora in fase embrionale, l’Inter sta costruendo una squadra più competitiva per affrontare le sfide dei prossimi anni. In un caso però la società ha già rotto gli indugi e sta provando a fare proprio in queste settimane una mossa importante.

Inter, obiettivo giovane per la difesa: Solet in arrivo?

A dare un tocco di novità in difesa, l’Inter sta valutando l’acquisto di un centrale che possa inserirsi perfettamente nella linea a tre, al fianco di giocatori esperti come Acerbi e De Vrij. L’ingresso di un giovane difensore che sappia sia difendere con solidità che impostare il gioco è una delle priorità per la dirigenza. Tra i nomi più chiacchierati, quello di Oumar Solet spicca per il suo rendimento all’Udinese, che ha subito attirato l’attenzione di top club come il Napoli. Un acquisto che potrebbe rinforzare la difesa nerazzurra, aggiungendo fisicità e capacità tecniche. Ma non solo: a destra, l’età non più giovanissima di Darmian apre il discorso su un possibile sostituto.

Un altro talento dalla Liga: Aramburu può essere il futuro della fascia destra

Arrivano indiscrezioni direttamente dalla Spagna che vedono Jon Aramburu, esterno destro della Real Sociedad, poter essere il prossimo acquisto dell’Inter. Il giovane classe 2002 ha attirato l’attenzione del club nerazzurro grazie alla sua versatilità tattica, che gli permette di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Aramburu ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, una cifra che non spaventa la dirigenza nerazzurra. L’Inter, però, non è l’unica a seguire l’esterno venezuelano, con il Newcastle e l’Atletico Madrid pronti a inserirsi nella corsa.

