Il PSG tenta Thuram: l’Inter rischia davvero di perderlo?

Nel mese di febbraio, Marcus Thuram ha dovuto fare i conti con un fastidioso problema alla caviglia che gli ha impedito di allenarsi regolarmente: le ammissioni di Inzaghi però hanno rivelato una realtà forse anche peggiore. Sebbene la sua assenza sia stata temporanea, è stato evidente come la sua mancanza abbia avuto un impatto sulle dinamiche di gioco dell’Inter. Senza di lui, la squadra ha dovuto fare affidamento su Lautaro Martinez e su un Marko Arnautovic in crescita, ma le cose non sono mai state facili per Mehdi Taremi, che non ha dato la stessa affidabilità in fase realizzativa. La situazione si è fatta particolarmente complessa, e Simone Inzaghi ha deciso di reinserire gradualmente Thuram per fargli recuperare il giusto ritmo partita.

Il ritorno al gol e le preoccupazioni future

Finalmente, dopo alcuni passaggi a vuoto, Thuram ha ritrovato la forma e ha dato una mano alla squadra. La situazione rimane comunque delicata perché le preoccupazioni non sono solo legate alla sua condizione fisica, ma anche alle pressioni esterne che coinvolgono il suo futuro. Le squadre più ricche d’Europa, infatti, non sembrano disposte a lasciarlo tranquillo, e le sirene del mercato continuano a circondarlo, mettendo sotto pressione la dirigenza nerazzurra.

Il PSG insegue Thuram: la clausola da eliminare

Come evidenzia Inter Live, il problema è rappresentato dall’interesse del Paris Saint-Germain per Thuram anche se il primo mo obiettivo dovrebbe essere Victor Gyokeres, centravanti dello Sporting CP. La clausola rescissoria di 85 milioni di euro del figlio d’arte, ad ogni modo, continua a essere una minaccia concreta per i nerazzurri. La dirigenza dell’Inter, pur consapevole che il PSG ha puntato i riflettori su Gyokeres, non vuole correre rischi. Per evitare che il francese possa essere acquistato, Marotta e Ausilio stanno lavorando per raggiungere un nuovo accordo con il calciatore, alzando il suo ingaggio per cancellare la clausola.

