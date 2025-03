Inter: e se il prossimo difensore provenga dal Real Madrid?

L’Inter è pronta a sorprendere tutti con un acquisto in difesa: un giovane talento del Real Madrid potrebbe diventare il prossimo colpo di mercato.

Nel corso dell’ultimo incontro con il Monza, l’Inter ha subìto due gol che non sono dovuti tanto a singoli errori individuali, quanto a un assetto tattico iniziale che ha lasciato troppo spazio agli avversari. La squadra di Inzaghi ha mostrato alcune lacune nella gestione degli spazi, consentendo ai brianzoli di creare pericolose occasioni. Nonostante ciò, nel secondo tempo l’Inter è riuscita a migliorare notevolmente, con una difesa più alta e compatta, riuscendo a limitare quasi del tutto le offensive del Monza. La squadra ha mostrato segni di miglioramento, ma l’impressione è che occorra ancora lavorare sull’intesa difensiva e sull’organizzazione di squadra: un ex difensore è andato più nello specifico illustrando minuziosamente qual è il problema della retroguardia interista che invece in Champions è sempre sul pezzo.

Un futuro che passa dal mercato

Guardando avanti, l’Inter sa di dover apportare dei cambiamenti nella propria difesa per restare competitiva a lungo termine, specialmente considerando le sfide che la attendono in Serie A e in Europa. La dirigenza sta valutando la possibilità di rafforzare il reparto con un acquisto importante, un innesto che potrebbe cambiare le dinamiche della difesa nerazzurra. De Vrij e Acerbi sono al centro di riflessioni riguardo al loro futuro nel club, con l’ipotesi che entrambi potrebbero non continuare a lungo dopo il Mondiale per club. L’Inter ha in mente un possibile colpo, guardando con attenzione anche in casa Real Madrid.

Il nuovo obiettivo della difesa

Secondo Inter Live, un nome che circola con insistenza è quello di Raul Asencio, giovane talento del Real Madrid. Nonostante non sia ancora una figura centrale nella formazione titolare, il difensore spagnolo ha collezionato 13 presenze in Liga e 7 in Champions League, mostrando qualità di gioco interessanti. Le sue abilità nella copertura e il suo ottimo tempismo sono elementi che non sono passati inosservati, e l’Inter potrebbe approfittare del maggior minutaggio che potrebbe garantirgli. La valutazione di Asencio si aggira attualmente intorno ai 10 milioni di euro, ma se la sua stagione dovesse proseguire su alti livelli, il suo prezzo potrebbe aumentare.

