Sembra proprio essere Milan Skriniar il sacrificato dall’Inter: con la cessione dello slovacco i nerazzurri farebbero un grosso ricavo.

Il Paris Saint Germain continua a trattare Milan Skriniar con l’Inter: i nerazzurri devono effettuare una grossa cessione per chiudere in attivo la sessione di mercato di una sessantina di milioni. Il club parigino ha aggiunto 10 milioni alla prima offerta di 50 milioni ma non è ancora sufficiente per l’Inter che fa la voce grossa continuando a chiederne 80; lo riferisce Sky Sport.

Bremer

La trattativa non si ferma nonostante ci sia non poca distanza tra le parti, alla dirigenza della squadra francese il difensore piace parecchio. I nerazzurri vorrebbero comprare Gleison Bremer del Torino a prescindere dalle uscite e la settimana prossima potrebbe partire la prima offerta ai granata.

