Il club brianzolo ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Ranocchia ma non intende fermare la campagna acquisti al centrale umbro.

Il Monza ha annunciato ufficialmente ieri di aver tesserato lo svincolato Andrea Ranocchia e ha anche raggiunto l’accordo per assicurarsi il portiere Alessio Cragno, lo riporta Sky Sport. L’estremo difensore rinnoverà di un ulteriore anno il contratto col club sardo prima di accasarsi al Monza: arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

IM_pallone_serie_A_2020

Cragno lascia la Sardegna dopo 5 anni e più di 150 presenze in Serie A e svolgerà le visite mediche la settimana prossima. Il portiere è riuscito a dimostrare il suo valore anche in un’annata molto sfortunata per la sua squadra. Col Cagliari il Monza proverà a chiudere anche l’affare per il difensore Andrea Carboni.

