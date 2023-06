Il PSG corregge il tecnico Galtier dopo le dichiarazioni di quest’ultimo in merito al futuro di Messi: cosa succede

Tramite una nota all’AFP, il PSG ha voluto correggere il tecnico Galtier, che qualche ora fa aveva annunciato come l’avventura di Messi a Parigi fosse ormai agli sgoccioli.

IL COMUNICATO – Christophe Galtier si è espresso in modo non proprio corretto. Vogliamo assicurarvi che intendeva dire che la partita contro il Clermont sarà l’ultima per Messi e PSG in questa stagione.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG