L’ex commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha parlato delle particolarità dell’attaccante dell’Inter.

Roberto Martinez ha detto la sua su Romelu Lukaku a talkSPORT; ecco le sue puntualizzazioni. “Ogni giocatore ha una qualità fondamentale, quella di Romelu è fare gol. Ma il problema è che gli è sempre stato chiesto di fare cose che non può fare“.

Romelu Lukaku

“Se inizi a chiedere a un giocatore di fare cose che non sono la sua qualità principale, non si adatterà alla squadra. Se guardi le statistiche di Lukaku, è nell’élite in termini di numero di gol segnati. Ma devi giocare lui e per le sue qualità“. È possibile che al Chelsea gli abbiano chiesto di fare cose non esattamente nelle sue corde.

L’articolo Roberto Martinez: “Devi giocare per Lukaku, le sue statistiche indicano che è nell’élite in termini di gol segnati” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG