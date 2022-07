Il mercato dei nerazzurri vive una sorta di fase di stallo dato che dopo le numerose entrate ora serve cedere.

Il Paris Saint Germain non vorrebbe spendere cifre spropositate per acquistare Milan Skriniar, l’Inter inizia a voler avere certezze in tempi brevi e quindi i prossimi giorni potrebbero essere decisivi in un senso o nell’altro.

Andrea Pinamonti

Pur restando di base ottimisti sulla buona riuscita dell’affare non è da escludere a priori che possa saltare la trattativa: i parigini non si sono ancora avvicinati ai 70 milioni richiesti dai nerazzurri. Nel frattempo il Corriere dello Sport ritiene che il Sassuolo abbia fatto sapere a Marotta e Ausilio che una volta ceduto Gianluca Scamacca tenteranno l’assalto ad Andrea Pinamonti. Il Monza quindi in queste ore sta provando ad anticipare il colpo anche tenuto conto dello stallo con l’Atalanta.

