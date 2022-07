I tifosi hanno contestato anche in ritiro il difensore biancoceleste che ancora non ha trovato un’altra squadra.

Le difficili condizioni ambientali che hanno condizionato Francesco Acerbi durante il corso di quasi tutta la stagione passata non sono cambiate: il difensore ha un rapporto ormai logoro con la parte calda del tifo biancoceleste.

Claudio Lotito

Anche nel ritiro precampionato un gruppo di supporters ha intonato cori contro l’ex difensore del Sassuolo invitandolo a cambiare aria; il tecnico Maurizio Sarri ha sollevato le braccia per mostrare il suo disappunto. Lotito chiede 4/5 milioni per la cessione ma finora nessuna squadra si è fatta viva. Secondo il Corriere dello Sport la situazione non è ricomponibile e quindi la Lazio sta cercando con l’agente del giocatore di trovare una soluzione.

