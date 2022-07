Gli azzurri hanno iniziato il ritiro a Dimaro ma le situazioni riguardanti diversi calciatori sono piuttosto incerte.

Kalidou Koulibaly è una sorta di eccezione: il Napoli dopo lungo riflettere ha pensato di non includere il possibile futuro capitano nei discorsi di riduzione del monte ingaggi e gli ha proposto un quinquennale alle stesse cifre percepite attualmente.

Adam Ounas

Per tutti gli altri invece le proposte saranno al ribasso: è il caso di Fabian Ruiz ed Adam Ounas. Il Corriere dello Sport riporta che i due hanno rifiutato le prime proposte di rinnovo dei rispettivi contratti in scadenza 2023 e potrebbero iniziare la stagione ai margini come successe con Milik che giocò pochissimo nella sua ultima stagione in Campania prima di andarsene a parametro zero. Vedremo come evolveranno questi due casi.

