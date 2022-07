Il centrocampista francese è ovviamente molto ambito ed ha il contratto in scadenza a breve.

La stampa inglese ritiene che N’Golo Kanté non sia così certo di restare al Chelsea: il francese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2023 e non è detto lo faccia. L’ex Leicester potrebbe voler provare una nuova avventura e per i londinesi questa finestra di mercato potrebbe essere l’ultima in cui monetizzare una cessione.

Pallone Champions League

Su di lui ci sono Arsenal e Manchester United: i Gunners stanno conducendo un mercato scintillante dopo non essere riusciti ad agganciare la qualificazione in Champions League. Il nuovo allenatore dei Red Devils Ten Hag preferirebbe De Jong del Barcellona che però resta un affare molto molto difficile e quindi ora sta pensante proprio a Kanté.

