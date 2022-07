Parrebbe essere iniziata la trattativa tra catalani e bavaresi per il bomber polacco; i tedeschi non hanno intenzione di cedere.

Il Bayern Monaco fa muro e non contempla la cessione di Robert Lewandowski: l’attaccante polacco sarà regolarmente in ritiro da domani per poi partecipare regolarmente alla tournée americana. Insomma il braccio di ferro continua nonostante l’ex attaccante del Borussia Dortmund abbia detto innumerevoli volte di voler andare al Barcellona e di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

Champions League

I catalani hanno problemi economici ma avrebbero, secondo AS, rotto gli indugi e presentato un’offerta di 40 milioni. I bavaresi avrebbero ritenuto addirittura “ridicola” questa offerta; al momento il polacco sembra destinato a restare, seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG