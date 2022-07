I francesi preparano il terzo rilancio, quello che potrebbe scalfire la resistenza nerazzurra che però non accettano contropartite.

Prosegue la trattativa tra Inter e Paris Saint Germain per Milan Skriniar: i nerazzurri chiedono 70 milioni, cifra che i parigini non hanno ancora offerto. Secondo AS i francesi avrebbero provato ad inserire il difensore Thilo Kehrer nella trattativa dato che è ritenuto fuori dal loro progetto ma il no di Marotta e Ausilio è stato piuttosto secco; i dirigenti vogliono solo cash.

Piero Ausilio Beppe Marotta

D’altronde le idee per sostituire lo slovacco ci sono e sono già bloccate: si tratta di Gleison Bremer e Nikola Milenkovic, una volta arrivato il cash dal PSG ne si girerà parte a Torino e Fiorentina. Il rilancio decisivo per l’ex difensore della Sampdoria potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.

