Il reparto offensivo dei bianconeri è completamente rivoluzione, ecco come si comporrà il nuovo reparto della Juventus.

La Juventus deve sostituire Paulo Dybala e Federico Bernardeschi oltre Alvaro Morata senza contare la possibile ma ad oggi lontana cessione di Kean. Ma andiamo con ordine, il sostituto del numero dieci, ha un nome e anche un cognome ed è quello di Angel Di Maria, che arriverà a parametro 0 e sarà ufficializzato nel corso della prossima settimana.

Per quanto riguarda Bernardeschi, il suo posto verrà sicuramente sostituito da Zaniolo dalla Roma. Il giocatore può arrivare in prestito oneroso con obbligo. Per Morata, il rinnovo con l’Atletico Madrid è un segnale abbastanza forte su come possa esserci la possibilità di una nuova cessione in prestito, forse anche alla stessa Juventus. Kostic è bloccato, è la soluzione di riserva se per lo spagnolo non si conclude. Kean invece è sempre più vicino a rimanere per mancanze di offerte.

