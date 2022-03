Il club di Nasser Al-Khelaifi sarebbe scontento di tanti aspetti della vita di campo ed extra campo del campione brasiliano Neymar.

Proseguono le scorie dell’eliminazione cocente dalla Champions League del Paris Saint Germain e probabilmente gli effetti di questa si protrarranno fino a fine stagione quando potrebbero essere prese decisioni clamorose. Il giornale spagnolo El Mundo Deportivo in un intero articolo spiega perché il club parigino starebbe pensando seriamente di cedere Neymar Junior.

Ci si aspettava che il fuoriclasse desse il via ad un ciclo vincente anche in Europa e non solo nei confini nazionali e diventasse la nuova stella mondiale dopo Messi. Così non è stato ed anzi l’ex Barcellona è stato individuato come uno dei principali responsabili dei fallimenti nella massima competizione europea. Alla base della decisione di favorire una sua cessione ci sarebbero la scarsa leadership, i continui infortuni e i diversi scandali mediatici. Resta comunque molto difficile trovare qualcuno disposto ad investire i soldi che il PSG chiede per il suo cartellino e allo stesso tempo accontentare le esose richieste del giocatore in termini di ingaggio.

