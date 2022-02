L’ex portiere del Milan Gigio Donnarumma si dice contento di essere andato a giocare nel Paris Saint Germain.

Il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma ha parlato al Telegraph delle motivazioni che lo hanno spinto a traferirsi in Francia. “Gigi Buffon mi ha parlato molto spesso del Psg, anche quando giocava ancora qui ed io ero al Milan. Mi parlava della storia del club e della città. Mi ha reso la scelta ancora più facile anche perché sapevo che mi seguivano da tempo“.

Neymar Da Silva Santos Junior

“Il Psg mi ha fatto sentire importante, ho avvertito subito la fiducia che nutrivano nei miei confronti. Sono più che convinto della scelta che ho fatto: gioco con compagni straordinari e la società ha grandi ambizioni. Condividere lo spogliatoio con giocatori come Messi, Mbappé e Neymar spinge a dare il massimo anche in allenamento. Certo, ci sono anche tante pressioni, ma siamo tutti consapevoli delle nostre potenzialità, quindi pensiamo solo a lavorare per fare bene in ogni competizione e provare a vincere la Champions League”.

