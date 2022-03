I bianconeri sono già proiettati alla prossima stagione: ecco gli obiettivi di Arrivabene.

La Juventus fa la spesa in casa Chelsea. I noti problemi societari possono accelerare tutte le operazioni in uscita. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno le mani su Rüdiger e Jorginho. Due colpi che permettono di alzare il livello tecnico e di esperienza, riproponendo in mezzo al campo la coppia della nazionale italiana.

Sull’asse Torino-Londra possono rientrare anche i nomi di Hakim Ziyech e Christian Pulisic. In questo caso, i loro contratti sono più lunghi e quindi servirà più tempo per trovare la formula con il club inglese. Una campagna di rafforzamento per certi versi inaspettata, con l’obiettivo di puntare nuovamente a Champions League e campionato.

