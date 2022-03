Il talento portoghese è finito nel mirino delle big d’Europa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, iniziano a fare rumore le recenti prestazioni di Rafael Leao. Il calciatore portoghese è stato accostato recentemente al Psg di Leonardo e non è escluso che altre big possano farsi sotto. I francesi sarebbero persino disposti ad offrire ai rossoneri 70 milioni di euro.

Gli 11 gol realizzati fin qui in tutte le competizioni alle quali ha partecipato il Milan sono un biglietto da visita di tutto rispetto. Il club di via Aldo Rossi sa di avere tra le mani un potenziale campione e vuole tenerselo stretto. L’obiettivo è quello di prolungare un contratto che scadrà nel giugno 2024. La via più efficace per mettersi al riparo dal ritorno delle grandi squadre d’Europa.

