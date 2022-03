L’attaccante del Sassuolo dà vita a un nuovo derby di mercato. Ecco chi è in vantaggio.

Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, c’è anche il Milan di Maldini e Massara su Gianluca Scamacca. L’attaccante è destinato a un’estate da protagonista sul mercato. Beppe Marotta si è mosso decisamente prima chiedendo informazioni all’ad Carnevali ma i rossoneri non stanno a guardare.

In una fase di stallo della trattativa può inserirsi il Milan, che avrebbe maggiore liquidità dei cugini e obiettivi simili per il reparto avanzato. Scamacca farebbe comodo a entrambe le formazioni. L’Inter cerca l’erede di Dzeko mentre il Milan vuole un attaccante in grado di segnare con continuità. Il duello per la testa della classifica in campionato continua anche sul mercato.

