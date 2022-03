Il club interista vuole risolvere il problema attacco: nuovi contatti con l’Atalanta.

Ritorno di fiamma per Duvan Zapata. L’attaccante di Gasperini sta vivendo un momento complicato a causa di un grave infortunio. Il suo rientro è previsto ad Aprile ma questi potrebbero essere gli ultimi impegni con la Dea. I nerazzurri avevano già pensato a lui nella passata stagione. Dopo i tentativi per il colombiano e Thuram, l’Inter decise di puntare su Joaquin Correa.

Ora le cose potrebbero cambiare. Marotta e Ausilio potrebbero chiamare i colleghi di Bergamo per formulare un’offerta. Come riporta il Corriere dello Sport, Zapata ha giocato soltanto 14 minuti in questo 2022 e vorrebbe cambiare aria. Sarà lui il giusto innesto per la prossima stagione? Nelle prossime settimane avremo una risposta.

