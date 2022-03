I rossoneri vogliono strappare al Sassuolo l’esterno d’attacco per rinforzare la trequarti.

Un attaccante a parametro zero e il mancato riscatto di Junior Messias sono le due condizioni per arrivare a Berardi. Secondo Pianeta Milan, i rossoneri vogliono risparmiare quei milioni necessari per lanciare l’assalto al protagonista della stagione del Sassuolo.

Belotti e Origi rispondono ai diktat della società, essendo punte dotate di esperienza ma non particolarmente costose. Il brasiliano di proprietà del Crotone non ha entusiasmato e, al suo posto, potrebbe arrivare proprio l’attaccante della nazionale italiana di Roberto Mancini. I 25 gol combinati tra 14 reti e 11 assist fanno di Berardi il calciatore più efficace della Serie A. Un motivo in più per tenergli un posto in campo in vista della prossima stagione.

