Le parole del tecnico sul futuro della Joya. La Juventus sembra aver già preso una decisione sul futuro dell’attaccante.

Massimiliano Allegri a DAZN ha parlato del futuro di Paulo Dybala. “Non so se sarà un giocatore della Juventus o meno, io sono in linea con la società. Parliamo spesso, faccio parte dell’azienda, lavoro in questo modo: non è solo Paulo in scadenza ma anche Bernardeschi, De Sciglio, Perin, Cuadrado.

Da parte mia c’è la voglia di far bene in questa parte finale. Io faccio valutazioni, poi ci sono dei contratti, le volontà dei giocatori, tante cose”. Le ultime indiscrezioni vanno nella direzione di una separazione. Chissà che il gol di oggi abbia portato un po’ di sereno in tal senso. La partita per il futuro del numero 10 bianconero resta aperta.

