Nell’incontro di stamane la Juventus ha ulteriormente abbassato la proposta fatta al giocatore che sembrerebbe non aver accettato.

Stamattina si è tenuto il tanto atteso incontro tra Paulo Dybala, il suo entourage e la dirigenza della Juventus. Dopo un summit di circa due ore, come riferisce Sky Sport, è arrivata la fumata nera. L’emittente televisiva si dice certa che l’argentino non rinnoverà il contratto e che questi saranno i suoi ultimi mesi a Torino.

Arrivabene Nedved

La proposta del club bianconero fatta oggi è ancora più bassa rispetto alla precedente per quanto riguarda la parte fissa, più bassa anche del contratto attuale. Arrivabene e Nedved hanno offerto 6 milioni annui più bonus per arrivare, difficilmente, a 10. Il numero 10, ripetiamo, parrebbe aver rifiutato l’offerta e da adesso in poi deciderà insieme all’agente quale sarà la sua prossima squadra.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG