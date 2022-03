La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala per le richieste ricevute, ecco chi può prenderne il posto.

Chi può arrivare alla Juventus dopo Dybala, è difficile dirlo ma alcune trattative sono già inevitabilmente in atto, la dieci bianconera è molto ambita. Zaniolo è forse il candidato numero uno alla successione dell’argentino, la Roma si trova in una situazione simile il prossimo anno e vorrà certamente monetizzare, una grande offerta tra i 60 potrebbe far vacillare il club giallorosso.

Gli altri nomi che si fanno sono quelli di Pulisic dal Chelsea, Salah dal Liverpool ma in questo caso è più un problema d’ingaggio che di cartellino. Senza dimenticare le piste più percorribili come Raspadori dal Sassuolo ma di certo non andrebbe a prendere la numero dieci.

IM_Paulo_Dybala

Paulo Dybala ha rifiutato la proposta di contratto della Juventus che prevedeva 7 + bonus (presenze e numeri offensivi) fino ad arrivare alla cifra richiesta dal calciatore argentino. L’argentino non si è sentito tutelato, protetto e riconosciuto il valore all’interno della rosa bianconera.

Sono ancora da scoprire le offerte per l’argentino anche se si parla di Inter, Barcellona, Atletico Madrid e Paris Saint Germain. Ma non è da escludere la pista Guardiola o Newcastle. Vedremo chi sarà il nuovo colpo da copertina della società bianconera.

