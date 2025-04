Il Real Madrid punta sul rossonero per la ricostruzione: la voce che fa calare il gelo tra i tifosi

Il Real Madrid punta sul rossonero per la ricostruzione. L’ultima voce di mercato fa calare il gelo tra i tifosi, ecco lo scenario.

Non c’è tregua nemmeno a Pasqua in casa Milan. Domani la sfida contro l’Atalanta, un anticipo complicato in vista di quello che sarà il vero crocevia della stagione: il derby di mercoledì contro l’Inter in Coppa Italia. Le ultime ore, però, sono state segnate da una voce che ha scosso i tifosi rossoneri: il Real Madrid potrebbe proporre al Milan uno scambio clamoroso per strappare Mike Maignan. Un’offerta che potrebbe mettere in discussione uno dei pilastri della difesa rossonera e aprire scenari inaspettati sul futuro del portiere francese.

Maignan ma non solo: nel mirino del Real un altro rossonero

Maignan, ma non solo. Secondo le ultime indiscrezioni, il Real Madrid starebbe puntando con particolare attenzione su Milanello, con l’intenzione di fare una “raffica” di colpi rossoneri. Oltre al numero uno rossonero, Mike Maignan, che sembra essere un obiettivo concreto per la porta dei blancos, ci sarebbe anche un altro profilo che Florentino Perez vorrebbe portare a Madrid già dalla prossima stagione. Il Milan, quindi, potrebbe essere sotto osservazione per rinforzare la squadra, con i tifosi che temono che altri giocatori chiave possano finire nel mirino del club spagnolo, creando ulteriori tensioni.

Il Real Madrid punta sul rossonero per la ricostruzione

Come riportato da calciomercato.com, il futuro di Alex Jimenez è tutt’altro che definito. Nonostante il Milan voglia renderlo un pilastro del progetto dei prossimi anni, anche il Real Madrid non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare. Jimenez è a tutti gli effetti un giocatore del Milan, con un contratto che lo lega al club rossonero fino al 2028, ma i Blancos mantengono un diritto di recompra. Il club madrileno può infatti decidere di riportarlo in Spagna per 9 milioni di euro nel 2025, o per 12 milioni nel 2026. Non è da escludere che il Real decida di esercitare subito il suo diritto, puntando su Jimenez per dare inizio al nuovo corso madridista.

