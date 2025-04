Titolare nel derby con l’Inter, Conceicao valuta la mossa a sorpresa: il piano del Milan

Titolare nel derby con l’Inter, Conceicao valuta la mossa a sorpresa. L’idea a Milanello starebbe prendendo forma, ecco cosa trapela.

Tra domani e mercoledì, il Milan si gioca una fetta importante, forse decisiva, della sua stagione. Con la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter in arrivo, l’adrenalina è alle stelle, ma nel frattempo le voci di mercato si intensificano in vista dell’estate. L’ultima indiscrezione fa tremare i tifosi rossoneri: il Real Madrid potrebbe guardare proprio in casa Milan, puntando su uno dei giocatori di punta della squadra per avviare la sua ricostruzione. Questo potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ciclo per i Blancos, con l’addio di Carlo Ancelotti ormai sempre più probabile.

Allegri al Milan più cinque colpi top: l’idea per il futuro fa già sognare i tifosi

La partita che conta davvero

Per il Milan, la stagione calcistica sembra giunta a un bivio cruciale. Dopo essere stati esclusi dalla lotta per un posto in Champions League, il focus è ora riversato sull’Europa League, un traguardo ancora raggiungibile. Tuttavia, è il derby di mercoledì contro l’Inter, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, a tenere banco nei pensieri della squadra e dei tifosi rossoneri. Con un pareggio nell’andata, il Milan guarda a questa partita come a un’occasione d’oro per dare una svolta significativa alla propria stagione.

Titolare nel derby con l’Inter, Conceicao valuta la mossa a sorpresa

Uno degli aspetti più interessanti della vigilia del derby è l’imminente ritorno in campo di Kyle Walker. L’ex difensore del Manchester City, inattivo da settimane a causa di un infortunio al gomito che ha richiesto intervento chirurgico, sembra ormai pronto a tornare all’azione. Contrariamente a quanto temuto inizialmente, la sua stagione non è affatto finita. Anzi, Walker potrebbe rivestire un ruolo da protagonista nella sfida contro l’Inter, considerando la sua vasta esperienza in partite di alto livello e la sua conoscenza diretta di cosa significa vincere.

Leggi l’articolo completo Titolare nel derby con l’Inter, Conceicao valuta la mossa a sorpresa: il piano del Milan, su Notizie Milan.