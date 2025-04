Non c’è pace per Gimenez al Milan, Conceicao pare abbia le idee chiare: la scelta del mister

Non c’è pace per Gimenez al Milan, Conceicao pare abbia le idee chiare. Le mosse del mister in vista delle sfide di campionato e coppa.

In un momento cruciale della stagione, il Milan si appresta a fronteggiare due impegni di notevole importanza contro l’Atalanta e l’Inter, con l’intenzione di dare continuità alle positive vibrazioni scaturite dall’ultima vittoria conseguita in casa dell’Udinese. Nelle ultime ore si parla già del possibile erede di Conceicao al Milan. Il nome è quello di Allegri che arriverebbe in rossonero con ben cinque colpi top. La voce sta già accendendo i sogni dei tifosi di tornare grandi fin da subito.

Preparazione al doppio confronto

In vista della 33a giornata di Serie A, il Milan si prepara a scendere in campo contro l’Atalanta in una sfida che si preannuncia decisiva per le sorti del campionato. Forti della solida prestazione offerta contro l’Udinese, i rossoneri cercano di consolidare ulteriormente il loro approccio in vista degli scontri diretti. La squadra, pur attenendosi al modulo che tanto successo le ha portato nell’ultimo incontro, si trova di fronte ad alcune incognite legate alle condizioni fisiche di giocatori chiave.

Santiago Gimenez, dal canto suo, vive un momento di riflessione profonda all’interno del quadro tattico disegnato da Conceicao. Dopo aver saltato l’ultimo incontro, il giocatore messicano si trova a dover affrontare la dura concorrenza di colleghi come Luka Jovic e Tammy Abraham, attualmente preferiti dal tecnico per scendere in campo nelle prossime sfide. Nonostante ciò, Gimenez, che di recente ha celebrato il suo compleanno, potrebbe avere opportunità di dimostrare il suo valore, seppur in brevi frammenti di gioco, mantenendo viva la speranza di riscatto nel medio termine. Il futuro del messicano al Milan resta ovviamente uno dei punti fermi per la prossima stagione.

