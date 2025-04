Allegri al Milan più cinque colpi top: l’idea per il futuro fa già sognare i tifosi

Allegri al Milan più cinque colpi top. L’ultima voce sul futuro rossonero affascina i tifosi e promette una rosa davvero di primo livello.

È in atto una vera e propria rivoluzione al Milan. Al termine della stagione, infatti, molti tasselli della squadra potrebbero essere cambiati, con l’arrivo di nuovi giocatori e la sistemazione di altri ruoli chiave. Tuttavia, la voce su un possibile trasferimento di Mike Maignan al Real Madrid, con un clamoroso scambio, sta alimentando i primi dubbi e paure tra i tifosi rossoneri. Il portiere francese, uno dei pilastri della difesa milanista, potrebbe essere una delle pedine più ambite del prossimo mercato, e la prospettiva di perderlo sta creando incertezze sul futuro della squadra.

La nuova visione di mercato

Negli anni recenti, il Milan ha optato per una strategia di mercato mirata all’acquisto di giocatori giovani e con stipendi contenuti, una politica di bilancio oculata che tuttavia non ha portato ai risultati sperati. Questo approccio sembra ora destinato a cambiare, alimentato dai deludenti risultati sportivi, culminati con l’assenza dalla Champions League per la prossima stagione e il rischio concreto di non qualificarsi nemmeno per altre competizioni europee. All’interno di questa cornice di rinnovamento – riporta Telelombardia – spiccano le figure di Massimiliano Allegri, indicato come il futuro allenatore, e di Igli Tare, il quale si avvicina sempre più al ruolo di dirigente. La volontà di portare al Milan un mercato di alto profilo si traduce nell’interesse per giocatori di spicco della serie A, segnando una potenziale discontinuità con la politica di acquisti precedente.

Allegri al Milan più cinque colpi top: l’idea

In cima alla lista dei desideri rossoneri – proseguono i colleghi di Telelombardia – figura il nome di Samuele Ricci, uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, già da tempo nel mirino della società. Altri giocatori che suscitano interesse sono Comuzzo e Dodò della Fiorentina per la difesa, mentre per l’attacco si guardano con interesse le figure di Orsolini e Lucca. Tutti profili che, oltre a rafforzare la squadra, mantenerebbero un’importante componente italiana all’interno dell’organico. Tuttavia, per finanziare questi ambiziosi acquisti, il Milan potrebbe dover salutare alcuni giocatori chiave come Tomori, Chukwueze e Theo Hernandez, oltre alla possibilità di cedere altri nomi di peso all’interno della rosa.

